„Es ist eine schöne Sache gewesen“ : Veranstalter mit Xantener Weihnachtsmarkt zufrieden

Xanten Zwar ist der Xantener Weihnachtsmarkt von weniger Menschen besucht worden als in früheren Jahren. Aber unter den Bedingungen der Corona-Pandemie sind Händler und Veranstalter mit den viereinhalb Wochen zufrieden.

Der Weihnachtsmarkt hatte am 19. November begonnen. Etwa 40 Händler, Handwerker und Gastronomen boten ihre Waren an, unter anderem Senf, Essig, Öl, Käse, Seifen, Honig, Poffertjes, Waffeln, Salami, Käse, Kekse, Crêpes, Lederwaren und vieles mehr. Von Anfang an hatte die 2G-Regel gegolten und damit einige Tage früher als in ganz NRW. „Wir waren vorausschauend unterwegs“, sagte Lümmen.