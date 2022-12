„Gottesdienst auf dem Weg“ Menschen ziehen durch Xantens Kurpark und feiern Weihnachten

Weihnachten begehen: Die Evangelische Kirchengemeinde Xanten-Mörmter lädt zu sehr unterschiedlich gestalteten Gottesdiensten an Heiligabend ein. Darunter ist eine Form, Weihnachten buchstäblich auf den Weg zu bringen. Das Team des Kindergottesdienstes hatte damit im vergangenen Jahr im Wald gute Erfahrungen gemacht. Damals war es Corona-Auflagen geschuldet. In diesem Jahr hat das Team weiter überlegt und den „Gottesdienst auf dem Weg“ für einen Teil des Kurparkes konzipiert. Wer mitfeiern möchte, muss sich für einen Anfangspunkt und damit für einen Weg in die Geschichte hinein entscheiden: Mit den Weisen beginnt es auf der Wiese an der Bahnhofstraße nahe Europaplatz und Fußgängerzone, mit den Engeln auf der Wiese nahe der Skateranlage, mit den Hirten auf der Wiese nahe dem Imbiss „Essen für Jedermann“ beim Nibelungenkreisel. An allen drei Orten beginnt um 17 Uhr der Gottesdienst. Dann brechen die Gruppen nach Bethlehem auf. Dort kommen sie gemeinsam an, um die Geburt Jesu zu finden und mit Liedern und Gebeten Weihnachten zu feiern. „Wir hoffen auf Mitfeiernde aller Generationen“, so Brigitte Messerschmidt, „denn die Wege sind kurz und weitestgehend barrierefrei. So können wir erleben, dass unterschiedlichste Menschen durch Christus verbunden sind. Herkunft, Sprache, Vermögen oder Alter – das alles wird unwichtig, weil wir an der Krippe zusammen kommen.“ Eine Anmeldung zu diesem Gottesdienst ist nicht notwendig, der Anfangspunkt ist frei zu wählen. Eine Taschenlampe wird empfohlen. An allen Anfangspunkten erwartet ein Team die Gottesdienstteilnehmer.