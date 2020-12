Weihnachten : Auch Sonsbecks Protestanten sagen Gottesdienste ab

Die evangelische Kirche in Sonsbeck (Archiv). Foto: Arnulf Stoffel (ast)/Stoffel, Arnulf (ast)

Sonsbeck Die evangelische Kirchengemeinde in Sonsbeck feiert in diesem Jahr anders Weihnachten als sonst. Die Präsenz-Gottesdienste werden abgesagt, stattdessen wird es digitale Angebote geben, damit trotz Corona in und mit der Gemeinde gefeiert werden kann.

Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Sonsbeck hat in einer Sondersitzung entschieden, alle Gottesdienste und Andachten bis zum 10. Januar 2021 abzusagen. „Der vorübergehende Verzicht auf Treffen in der Kirche und in der Gemeinde sind der Beitrag, den das Presbyterium zur Beschränkung der Ausbreitung des Coronavirus für erforderlich hält“, erklärte Pfarrer Harry Itrich, der den Gemeindepfarrer Frank Bublitz während seiner Erkrankung vertritt. Das Presbyterium habe abwägen müssen: zwischen der notwendigen Pflicht, Kontakte zu vermeiden, und dem berechtigten Bedürfnis vieler Christinnen und Christen, die Geburt Jesu in einer kirchlichen Gemeinschaft zu feiern. „Traditionell ist Weihnachten mit vielen schönen Kontakten in Familie und Freundeskreis verbunden“, erklärte Itrich. Aber damit diese vielen Menschen möglichst gut beschützt blieben, wollten er und das Presbyterium weitergehende Kontakte und Gefährdungen durch kirchengemeindliche Aktivitäten ausschließen. Dennoch solle Weihnachten in und mit der Gemeinde gefeiert werden können: Mit den Nachbargemeinden Xanten und Büderich seien digitale Angebote erarbeitet worden, die auf der Internetseite der Evangelischen Kirchengemeinde Sonsbeck zu finden seien. Das Presbyterium bitte um Verständnis für die Entscheidung.

(hvh)