Klimaschutzbericht der Bischofskonferenz : „Wir nehmen unsere Verantwortung für die Schöpfung ernst“

Xanten Die Deutsche Bischofskonferenz stellt den Klima- und Umweltschutzbericht vor. Weihbischof Rolf Lohmann spricht von einem „aussagekräftigen Bericht“, der auch „die eigenen Schwächen“ zeige.

Zunächst verwies der Umweltbischof auf die Enzyklika Laudato si, die Papst Franziskus 2015 veröffentlicht hatte. 2018 legten die deutschen Bischöfe dann Handlungsempfehlungen vor, wie Klima- und Umweltschutz in den Diözesen konkret praktiziert werden kann. Der nun vorgelegte Bericht löse die Zusage ein, regelmäßig über den Stand der Bemühungen in den Bistümern zu berichten, sagte Lohmann. „Ausnahmslos jedes deutsche Bistum hat einen Beitrag verfasst, der mit selbst gewählten Schwerpunkten über das jeweilige Engagement informiert und zugleich in die Tiefe geht. Die Unterschiedlichkeiten und die Vielfalt werden dabei sehr deutlich.“