Weihbischof Lohmann : „Wir stecken in einer Personalkrise“

Rolf Lohmann ist seit 2017 Weihbischof im Bistum Münster und für den Niederrhein zuständig. Sein Büro hat er in Xanten. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Weihbischof Rolf Lohmann spricht über offene Priester- und Kaplanstellen, die nicht besetzt werden können, und über die Folgen für die Kirchengemeinden in Xanten und anderswo am Niederrhein.

Das Bistum Münster kann mehrere Priesterstellen nicht mehr besetzen. „Wir sind personell eng gestrickt“, sagte Weihbischof Rolf Lohmann bei einem Gespräch mit Journalisten am Mittwoch in Xanten. Als Beispiel nannte er die St.-Willibrord-Pfarrei in Kleve: „Für die Pfarrei finden wir niemanden.“ Dasselbe gelte für andere Kirchengemeinden. Das Bistum könne auch einige Kaplan-Stellen nicht mehr besetzen, zum Beispiel in Xanten. Zwar könnten viele Aufgaben von Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten übernommen werden, aber nicht alle. „Wir stecken in einer Personalkrise.“ Im gesamten Bistum gebe es 776 Priester. Vor vielen Jahren seien es noch deutlich mehr gewesen.

Diese Entwicklung ist auch in Xanten zu spüren: Die Stelle von Jeremias Kehren, der die Kirche im Herbst verlassen hatte, um mit einem Menschen zusammenzuleben, ist bisher noch nicht besetzt worden. Außerdem wechselt Kaplan Christoph Potowski im Sommer nach Kirchhellen und wird dort Pfarrer. Propst Stefan Notz erhalte aber bald neue Unterstützung, sagte Lohmann weiter, der als Weihbischof für den Niederrhein zuständig ist. Das Bistum habe sich an die Weltkirche gewandt, mit Priestern aus Afrika und Indien seien gute Erfahrungen gemacht worden. „Ich bin dankbar dafür, dass sie ihren Dienst hier tun.“ Voraussichtlich im Sommer komme auch ein Priester der Weltkirche nach Xanten. Außerdem werde ein „rüstiger Geistlicher“ hierhin ziehen und am Niederrhein tätig sein.