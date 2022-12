Weihnachtspredigt von Weihbischof Rolf Lohmann „Wir brauchen eine neue Werteordnung“

„Menschen haben sich von diesem Kind in der Krippe, von dem Mann aus Nazareth ansprechen und erfüllen lassen und begegnen uns als überzeugende Beispiele gelebter Menschlichkeit. Das erleben wir ja auch bei uns: in unserer Gemeinde, in unserer Stadt, in den caritativen und sozialen Diensten, in der Betreuung der Flüchtlinge, im nachbarschaftlichen Füreinander. Wenn wir wirklich etwas ändern wollen – und damit meine ich nicht schnelle Parolen, einfache Antworten, wie sie einige jetzt vorschnell in den Mund nehmen und die Sorge und Angst der Menschen ausnutzen; was wir wirklich brauchen, ist eine Schwäche für die Menschen, abzulesen an der Schwäche, die Gott für uns hat. Seine Schwäche ist die Liebe zu allen Menschen“, schloss er seine Weihnachtspredigt.