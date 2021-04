Weihbischof Lohmann : „Ostern ist Quelle der Hoffnung für alle Ratlosen“

Xanten/Dinslaken Weihbischof Rolf Lohmann hat in seiner Predigt zu Ostern die Corona-Pandemie und auch die Aufarbeitung des Missbrauchs in der Kirche aufgegriffen. Er ermutigte die Menschen dazu, trotz der aktuellen Schwierigkeiten und der Ratlosigkeit nicht zu resignieren.

In seiner Predigt erinnerte Weihbischof Rolf Lohmann zunächst an die Frauen und Männer, die Jesus bis zu seinem Tod begleiteten und die nach der Auferstehung zunächst ratlos waren, wie sie die Ereignisse zu deuten hatten. „Wenn wir hören, wer da alles ratlos war, sind wir mit unserer Ratlosigkeit in guter Gesellschaft“, sagte der Regionalbischof für den Niederrhein und Recklinghausen. Während der Pandemie habe sich die Ratlosigkeit überall breit gemacht, bei Fachleuten und Politikern, bei Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben oder unter einer Krankheit leiden und auch in der Kirche: „Die Aufarbeitung des Missbrauchs in der Kirche sollte uns anspornen, für nötige Reformen beim synodalen Weg zu gehen. Dabei werden wir aber ständig ausgebremst, auch aus Rom“, sagte Lohmann. Ostern aber ermutige die Menschen zu einer neuen Dynamik, einem anderen Blick und zu mutiger Entschlossenheit.