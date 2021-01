Weihbischof Rolf Lohmann : Covid-19-Erkrankung war „eine Grenzerfahrung“

Xanten Mitte Dezember war bei Weihbischof Rolf Lohmann eine Corona-Infektion nachgewiesen worden. Zunächst hatte er nur leichte Symptome, aber dann bekam er eine Lungenentzündung und hohes Fieber. „Nach dem, was ich erlebt habe, kann ich nur jedem zur Impfung raten“, sagt er.

Mitte Dezember war Weihbischof Lohmann positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zunächst habe er nur leichte Symptome gehabt, aber nach zehn Tagen habe sich daraus eine beidseitige Lungenentzündung mit hohem Fieber entwickelt, erklärte das Bistum Münster. Deshalb sei ein mehrtägiger Krankenhausaufenthalt notwendig gewesen. Das Weihnachtsfest habe der Weihbischof aber in seiner Wohnung in Xanten feiern können, wenn auch allein und in Quarantäne. Inzwischen seien mehrere Viren-Tests negativ ausgefallen, so dass er nicht mehr in Isolation bleiben müsse. In den nächsten Wochen werde er sich dennoch stark zurücknehmen und noch nicht jeden Termin wahrnehmen können, der ursprünglich geplant gewesen war.