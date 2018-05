Xanten: Weihbischof Rolf Lohmann: "Beratung ist Auftrag der Kirche"

Xanten Die Räume der neuen Ehe-, Familien- und Lebensberatung in Xanten sind nun geweiht.

Der Terminkalender ist schon gut gefüllt: Seit Oktober gibt es auch in Xanten ein Büro für Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) im Bistum Münster. "Unser Angebot wird gut angenommen", sagte am 8. Mai Nicole Wiethoff von der EFL Moers, zu der der Xantener Ableger gehört, bei der Weihe der Räume. Zu den Gästen zählten neben Weihbischof Rolf Lohmann und Dr. Markus Wonka, Leiter der EFL im Bistum, auch Bürgermeister Thomas Görtz, Vertreter der Kreisverwaltung und benachbarter Einrichtungen.

Die Arbeit der EFL sei einer "herausfordernde Aufgabe", betonte Görtz. Er sei beruhigt und froh, dass es in der Stadt eine solche Anlaufstelle gebe. "Allerdings", fügte er lächelnd hinzu, "bin ich auch beruhigt und froh, wenn sie nicht so oft in Anspruch genommen werden muss." Die Berater seien oft mit schwierigen Situationen konfrontiert, "dennoch wünsche ich ihnen viel Freude bei der Arbeit."