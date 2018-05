Xanten: Wegenetz: Die Politik gibt sich Zeit

Xanten Es ist noch nichts beschlossen - nur so viel: Am 5. Juni wird es im Rathaus eine Bürgerversammlung zu den Wirtschaftswegen geben. Zu einem späteren Termin soll die Finanzierung festgelegt werden.

Die Stadt wird am Dienstag, 5. Juni, 19 Uhr, in einer Bürgerversammlung über die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten für die Sanierung der Wirtschaftswege informieren. Im Sitzungssaal des Rathauses werden unter anderem zwei externe Experten Stellung beziehen. Drei Modelle stehen zur Diskussion - favorisiert werden ein Wegeverband, in den alle Anlieger einzahlen, und die Erhebung von Beiträgen nach einer Satzung. Die dritte Möglichkeit nennt die Finanzierung über die Grundsteuer.