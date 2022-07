Wakeboard-Anlage in Xanten : Wegen großer Nachfrage gibt’s zusätzliche Kurse

Xanten Wegen der großen Nachfrage bieten das Freizeitzentrum Xanten (FZX) zusammen mit dem Wake-World-Shop zusätzliche Kurse speziell für Frauen und Kinder an. Das sind die Termine.

Womens Day In Zusammenarbeit mit dem Wake-World-Shop bietet das Freizeitzentrum Xanten weitere Wakeboard-Kurse für Frauen an: Im Juni hatte der „Womens Day“ Premiere. Die Nachfrage sei so groß gewesen, dass der nachfolgende Termin Anfang Juli sogar überbucht gewesen war, teilen die Veranstalter mit. Aus diesem Anlass werden den Damen nun noch weitere Termine zum Wakeboard-Fahren angeboten. Ob Anfängerin oder Fortgeschrittene: Marie Wassermann hat für jeden Tipps und Tricks. Die nächsten beiden Kurse sind für Sonntag, 31. Juli, von 9 bis 11 Uhr und Samstag, 27. August, von 10 bis 12 Uhr angesetzt. Der Preis beträgt pro Person 30 Euro. „Bei entsprechender Resonanz werden weitere Kurse angeboten“, teilen die Veranstalter mit.

Kinderkurse in den Ferien Für die Kids gibt es am Wakeboard- und Wasserski-Stand an der Xantener Südsee zudem Kinderkurse in den Sommerferien. Wenige freie Plätze sind noch für die Kurse von Donnerstag bis Samstag, 28. bis 30. Juli, sowie von Dienstag bis Donnerstag, 2. bis 4. August, frei, die jeweils drei Tage von 9 bis 12 Uhr stattfinden. „Der erste Tag wird an der Easystart-Bahn stattfinden, um das Starten so einfach wie möglich zu erlernen“, heißt es in der Ankündigung. Der Kurs richtet sich an Kinder ab acht Jahren, welche sicher schwimmen können. Zudem muss eine unterzeichnete Einverständniserklärung von den Erziehungsberechtigten vorliegen. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei fünf Personen. Der Kurs kostet 90 Euro pro Kind.