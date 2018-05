Xanten: Wasserbüffel weiden auf der Bislicher Insel

Xanten Beate und Martin Döring haben sich einen Traum erfüllt: 24 Wasserbüffel grasen auf Weiden an der B 58 und im Naturschutzgebiet.

"Der will nur spielen." Das würde ihr keiner abnehmen, wenn er oder sie mit Beate Döring über die Wiesen geht, auf denen seit einigen Tagen Büffel grasen. Wasserbüffel, um genau zu sein. Roland haben sie und ihr Mann Martin den jüngsten von ihnen getauft. Vor zwei Tagen wurde das Bullenkalb auf einer Weide an der Bundesstraße 58 geboren, die die Dörings von Straßen NRW gepachtet haben. Auch Willi, drei Jahre jung und einziger Bulle in der Herde an der Bundesstraße, grast friedlich zwischen den acht Büffelkühen, die er übrigens schon alle gedeckt hat, und inzwischen fünf Kälbern.