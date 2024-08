Schützenfest der St.-Willibrord-Bruderschaft Wardter Schützen suchen einen neuen König oder eine Königin

In Wardt wird ein neuer König gesucht. Vielleicht wird es dieses Mal auch eine Königin. Die St.-Willibrord-Bruderschaft trifft sich am Samstag, 10. August, zu ihrem Preis- und Königschießen. Um 14 Uhr ist Antreten an der Schützenwiese, um den noch amtierenden König Peter Rösen abzuholen. Anschließend wird der Nachfolger oder die Nachfolgerin ermittelt. Am Abend soll diese Frage geklärt sein. Vorher dürfte es wieder ein spannender Wettbewerb werden: Es werde gemunkelt, dass es mehrere Bewerber geben könne, berichtete Brudermeister Heinz-Josef Bühren. Ab 21 Uhr ist Tanz im Festzelt geplant. Das Schützenfest wird auf dem Festplatz auf der Schützenwiese am Kerkend gefeiert.