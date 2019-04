Insektenhotel in Wardt : Familien bauen ein Zuhause für Wildbienen

Wardt Auf der Wiese am Geldmuseum steht nun ein Insektenhotel. 13 Familien aus Wardt bauten das Kleinod für Nützlinge bei einem Workshop im Pfarrheim.

Wardt hat ein neues Hotel. Zugegeben: Den Tourismus im Ort wird diese Herberge vielleicht nicht voranbringen, die Natur dafür aber umso mehr. Denn in einem Workshop im Pfarrheim bauten 13 Wardter Familien ein Insektenhotel, das nun auf der Wiese am Geldmuseum steht.

Zwei Tage lang hieß es: sägen, bohren, schleifen und gestalten, um den Wildbienen, Florfliegen, Wildwespen, Marienkäfern, Schmetterlingen und anderen Nützlingen ein neues Zuhause zu bieten. Jede Familie bekam eine große Holzkiste, die sie mit bereitgestellten Naturmaterialien befüllen konnte. Zeitgleich lernten die Kinder, welche Insekten in den hohlen Stängeln, Löchern der Baumscheiben, in der Holzwolle oder in den roten Kästen mit Schlitzen einziehen können und was drinnen dann so passiert.