Waltraud und Gustav van Mil feiern Diamanthochzeit : Eine Apfelsine veränderte ihr Leben

Waltraud und Gustav van Mil in ihrem Garten in Hamb. Am heutigen Mittwoch sind die beiden 60 Jahre lang verheiratet. Sie lernten sich kennen, weil er achtlos Apfelsinenschalen wegwarf – und seiner Gattin dies nicht gefiel. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Sonsbeck Waltraud und Gustav van Mil aus Hamb feiern ihre diamantene Hochzeit. Eine Zitrusfrucht spielte bei ihrem Kennenlernen eine entscheidende Rolle.

„So war das eben früher“, sagt Waltraud van Mil und erzählt, wie sich die beiden kennengelernt haben. 1954, in der Berufsschule in Geldern. „Ich war 15, saß im Pausenraum unten im Keller, habe meine Brote gegessen und gucke zum Fenster, da fliegen plötzlich Apfelsinenschalen in den Kellerschacht.“ Die hatte Gustav hineingeworfen, als er – die Apfelsine schälend – am Fenster vorbei ging. Was nicht ohne Folgen blieb: Ruck-zuck hatte Waltraud das Fenster geöffnet und schimpfte ihren späteren Mann aus – und der sammelte zügig die Schalen wieder ein.