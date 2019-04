Erneuerung des Eheversprechens : Gottesdienst für Ehejubilare in der Marienbaumer Wallfahrtskirche

Die Wallfahrtskirche St. Mariä Himmelfahrt in Marienbaum (Archiv). Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Xanten Wer in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in der Wallfahrtskirche in Marienbaum geheiratet hat, ist am Sonntag zu einem Gottesdienst eingeladen: Ehejubilare können sich dann segnen lassen.

Unzählige Paare haben in der Marienbaumer Wallfahrtskirche im Laufe der vergangenen Jahrzehnte ihren Ehebund vor Gott bekräftigt. Viele von diesen Paaren können auf zahlreiche Ehejahre zurückblicken. In guten wie in schlechten Tagen sind sie zusammengeblieben.

Das ist Grund genug zu feiern, dachte sich der Marienbaumer Gemeindeausschuss und lädt alle Ehejubilare in die Wallfahrtskirche ein, um die Eheversprechen zu erneuern. Am Sonntag, 5. Mai, um 9.30 Uhr, wird daher ein Gottesdienst für alle Ehejubilare in der Kirche St. Mariä Himmelfahrt angeboten. Egal, ob Diamant-, Gold, Silber-, Holz- oder Papierhochzeit: alle Ehepaare sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst mitzufeiern und sich segnen zu lassen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Im Anschluss an die Messfeier besteht die Gelegenheit, beim Maifest der Birgitten-Schützenbruderschaft auf dem Dorfplatz Marienbaum mit Kaffee, Kuchen oder anderen Köstlichkeiten weiterzufeiern.

