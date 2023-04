Wallfahrt nach Marienbaum Ein Ort des Trostes in schwieriger Zeit

Am 1. Mai beginnt die Wallfahrtszeit in Marienbaum. Sie wird mit einer Festmesse von Propst Stefan Notz um 9.30 Uhr in der Kirche St. Mariä Himmelfahrt im Dorf feierlich eröffnet. Den Abschluss findet die Wallfahrtszeit am 1. Oktober, dem Rosenkranzfest, um 10 Uhr. Nach dem Gottesdienst zieht die Gemeinde in einer feierlichen Prozession, der Marientracht, durch Marienbaum. „Wir ziehen mit der Madonna, dem originellen Wallfahrtsbild, durch die Straßen“, sagt Eduard Peeters vom Gemeindeausschuss.