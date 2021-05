Angebot für Männer in Xanten : Eine Wallfahrt für Helden der Nacht

Xanten Bis zu 100 Männer machen sich im Juni auf den Weg, um aus vier Richtungen nach Xanten zu wandern. Sie bleiben bewusst unter sich: um über das Leben, aber auch den Glauben zu sprechen. Es ist die erste Stern-Wallfahrt nur für sie am Niederrhein.

Fast drei Jahre ist es her, dass Klaus van Husen an einer Männer-Wallfahrt im Münsterland teilgenommen hat, und er schwärmt noch heute davon, vor allem von den Gesprächen mit den anderen Teilnehmern. Er hätte sich auch schon längst ein zweites Mal wieder auf den Weg gemacht. Doch dann begann die Corona-Pandemie, und die nächste Männer-Wallfahrt wurde verschoben.

Jetzt ist sie für Freitag, 25. Juni geplant, und dieses Mal geht es an den linken Niederrhein: Die Männer werden aus allen vier Himmelsrichtungen nach Xanten wandern. Ihr Ziel ist der Dom St. Viktor. Dafür brechen Sie in Marienbaum, Uedemerbruch, Sonsbeck und Ginderich auf. Die Teilnehmerzahl ist erst einmal auf 100 begrenzt. Es wird aber eine Warteliste geben – für den Fall, dass doch noch mehr mitgehen können. Anmeldeschluss ist Freitag, 11. Juni.

Es ist die erste Männer-Stern-Wallfahrt dieser Art am linken Niederrhein und die dritte im Bistum Münster, wie Pfarrer Günter Hobertz aus Sonsbeck berichtet. Er gehört zu den Organisatoren und wird eine Gruppe führen, genau wie van Husen. Außerdem werden Pfarrer Martin Ahls und andere Geistliche an diesem Abend dabei sein. Die Wallfahrt startet zwischen 17 und 17.30 Uhr. Die kürzeste Strecke ist 7,5 Kilometer lang, die längste neun Kilometer. Für 22 Uhr ist im Dom ein Männer-Gottesdienst geplant.

Die Organisatoren haben ihre Einladung zur Wallfahrt an „alle Helden der Nacht“ adressiert. Sie schreiben darin, dass Männer gern unterwegs seien und das Abenteuer, das Ungewöhnliche, die Herausforderung suchten. Aber Männer zweifeln auch, genauso wie Frauen: Gerade in den vergangenen Monaten, in der aktuellen Krise, habe er als Seelsorger viele Gespräche geführt, berichtet Pfarrer Hoebertz. Vor allem junge Männer hätten sich an ihn gewandt, hätten Rat gesucht und erzählt, was sie beschäftigt und bedrückt.