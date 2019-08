Waldrestaurant Höfer in Sonsbeck : Traditionsrestaurant im modernen Look

Sonsbeck Das Waldrestaurant Höfer in Sonsbeck ist neun Wochen lang umfangreich renoviert worden. „In Rekordzeit“, sagt Inhaberin Friederike Höfer.

Das, so sagt die Mutter von Anna-Lena (9), Charlotte (7), Karl-Philip (3) und Johannes (1), habe sie den Handwerkern der 17 Gewerke zu verdanken. „Vom Fliesenleger über den Putzer bis hin zum Maler haben alle ganz toll gearbeitet, sich immer wieder abgesprochen, waren ein ums andere Mal auch am Wochenende noch hier.“ Am Dienstag haben die beiden Elektriker, die jeden Tag bei Höfer waren, die letzten Lampen aufgehängt. „Mein Sohn Karl-Philip wird traurig sein, dass sie jetzt fertig sind und nicht mehr kommen.“ Denn der Kniprs war jeden Tag auf der Baustelle, hat zugeschaut, wie alles auf links gedreht wurde. In der Küche, dem Schankbereich, dem großen Kaminzimmer und dem zweiten großen Raum, den die Inhaberin „Waldblick“ nennt, weil man dort einen herrlichen Bllick über die Reitanlage bis zum Waldgebiet hat.