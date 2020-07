Kommunalwahl 2020 : Ärger über Wahlplakate in Xanten

Die FBI konzentriert sich mit ihren Wahlplakaten auf Hauptstraßen sowie auf Ein- und Ausfallstraßen. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Die ersten Parteien und Kandidaten werben am Straßenrand um die Stimmen der Wähler. In den nächsten Wochen dürften weitere Plakate dazukommen. Einigen Anwohnern ist es aber jetzt schon zu viel. Wir erklären, wann und wo die Wahlwerbung hängen darf.

Die Kommunalwahl rückt näher, das wird nun auch im Xantener Stadtgebiet sichtbar: Als eine der ersten Parteien und Wählergemeinschaften hat die Freie Bürger-Initiative (FBI) ihre Wahlplakate aufgehängt. Auch der parteilose Bürgermeisterkandidat Rainer Groß wirbt an Laternen für sich, und die CDU wünscht „schöne Ferien“. Einigen Bürgern ist es schon zu viel. Auf Facebook beklagen sie sich über die Anzahl der Plakate ein einigen Straßen. Wir erklären, welche Regeln für die Wahlwerbung in Xanten gelten.

Wann dürfen Wahlplakate aufgehängt werden? Xanten regelt diese Form der Wahlwerbung in der Sondernutzungssatzung. Demnach dürfen Parteien, Wählergruppen und Kandidaten in den drei Monaten vor einer Wahl Plakate aufhängen. Die Kommunalwahl ist am 13. September. Seit Mitte Juni sind also Wahlplakate erlaubt. In den vergangenen Jahren durften sie sogar noch früher aufgehängt werden. Der Stadtrat hat den Zeitraum aber 2019 von sechs auf drei Monate verkürzt.

Info Das sagt die FBI zur Kritik an Wahlplakaten Die Freie Bürger-Initiative (FBI) hat bereits zahlreiche Wahlplakate aufgehängt und sich dabei auf Hauptstraßen sowie Ein- und Ausfallstraßen konzentriert. Das sagte der Fraktionsvorsitzende Peter Hilbig auf Anfrage. Dabei werden Rücksicht auf Anwohner genommen. In Wohngebieten sollten deshalb keine Wahlplakate hängen. Sollten sich Bürger trotzdem gestört fühlen, könnten sie sich an die FBI wenden. Die Plakate seien ein wichtiges Instrument, um vor der Wahl auf sich aufmerksam zu machen, erklärte FBI-Fraktionschef Hilbig weiter. Wegen der Corona-Pandemie sei ein persönlicher Kontakt zu den Wählern und ein Haustür-Wahlkampf nur eingeschränkt möglich. Umso wichtiger seien die Plakate, auch wenn sie nur ein Instrument im Wahlkampf seien.

Wer darf Wahlplakate aufhängen? Es ist nur Parteien und Wählergruppen erlaubt, die – in diesem Fall im September – auch tatsächlich zur Wahl stehen.

Müssen Wahlplakate vorher genehmigt werden? Nein. Innerhalb der drei Monate vor dem Wahltermin ist keine Erlaubnis für Wahlplakate bis zu einer Größe von 30 Quadratmeter erforderlich. Die Parteien müssen für das Aufhängen der Wahlwerbung auch keine Gebühren zahlen. Aber sie müssen die Stadt über die Wahlwerbung informieren.

Wo dürfen Wahlplakate nicht aufgehängt werden? Auch das ist in der Sondernutzungssatzung geregelt. Darin heißt es: „Eine Einschränkung der Nutzbarkeit von Straßen, Wegen und Plätzen, insbesondere eine Sichtbehinderung für Verkehrsteilnehmer, darf durch die Wahlwerbung nicht entstehen.“ Nach Angaben des Ordnungsamtes dürfen Plakate deshalb zum Beispiel an folgenden Stellen nicht angebracht werden: an Straßenbäumen, Ampeln, Verkehrszeichen, Haltestellen, Kreuzungen, Einmündungen, Kreisverkehrsplätzen, Fußgängerüberwegen, Bahnübergängen und öffentlichen Gebäuden. Stattdessen müssen die Parteien und Wählergruppen mit ihren Plakaten mindestens einen Abstand von 15 Metern zu diesen Plätzen einhalten. Am Wahltag dürfen die Plakate auch nicht vor Wahllokalen hängen. Für Wahlstände gilt außerdem: In unmittelbarer Nähe zu öffentlichen Einrichtungen wie Schulen und Kinderspielplätzen sind sie unzulässig.

Wie viele Wahlplakate dürfen aufgehängt werden? Eine Obergrenze ist in der Satzung nicht festgeschrieben. Die Stadt fordert von den Parteien aber, aufeinander Rücksicht zu nehmen, zumal die Plätze nicht verteilt werden – stattdessen gilt: Wer zuerst kommt, malt zuerst. Eine Häufung von Wahlplakaten an einem Standort ist deshalb zu vermeiden, erklärt das Ordnungsamt. Dadurch sollen alle Parteien und Wählergruppen die Möglichkeit haben, an beliebten Stellen in der Stadt für sich zu werben.

FBI will Rücksicht auf Anwohner nehmen

Die Freie Bürger-Initiative (FBI) hat bereits zahlreiche Wahlplakate aufgehängt und sich dabei auf Hauptstraßen sowie Ein- und Ausfallstraßen in Xanten konzentriert. Das sagte der Fraktionsvorsitzende Peter Hilbig auf Anfrage. Dabei nehme die Wählergemeinschaft Rücksicht auf Anwohner, versicherte er. In Wohngebieten sollten deshalb keine Wahlplakate hängen. Sollten sich Bürger trotzdem gestört fühlen, könnten sie sich an die FBI wenden.

Die Plakate seien ein wichtiges Instrument, um vor der Wahl auf sich aufmerksam zu machen, erklärte der FBI-Fraktionschef Hilbig weiter. Wegen der Corona-Pandemie sei ein persönlicher Kontakt zu den Wählern und ein Haustür-Wahlkampf nur eingeschränkt möglich. Umso wichtiger seien die Plakate, auch wenn sie nur ein Instrument im Wahlkampf seien. Die FBI hänge eine dreistellige Anzahl in Xanten auf. Die Wählergemeinschaft kämpft zum einen um möglichst viele Sitze im nächsten Stadtrat, zum anderen tritt Valérie Petit als Bürgermeisterkandidatin an. Deshalb werbe die FBI mit zahlreichen Motiven um die Stimmen der Wähler, sagte Hilbig.