Sonsbecks Bürgermeisterkandidatin lädt ein Gesprächsrunde zur Verkehrssituation im Ortskern

Die Bürgermeisterkandidatin für Sonsbeck, Nadine Bogedain, lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger am Montag, 23. Oktober, ab 16.45 Uhr zu einem Gespräch zum Thema „Verkehrssituation im Ortskern“ in ihr Info-Büro an der Hochstraße 45 in Sonsbeck ein. Dabei sein wird der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, Bernd Reuther, MdB, der vorher mit Nadine Bogedain die Hochstraße begehen wird, um sich ein Bild von der aktuellen Verkehrssituation zu machen.