Kommunalwahl 2020 : Darum fehlen Görtz und Groß beim Wahlcheck

Xanten Beim WDR-Kandidatencheck zur Bürgermeisterwahl in Xanten fehlen zwei Bewerber: Amtsinhaber Thomas Görtz und Rainer Groß. Nach Angaben des Senders haben sie die Frist nicht eingehalten. Aber sie bekommen eine zweite Chance.

Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) stellt auf seiner Internetseite die Bewerber für die Wahl der Bürgermeister und Landräte vor. In Xanten fehlen aber zwei der sechs Kandidaten: Amtsinhaber Thomas Görtz (CDU) und Rainer Groß (parteilos). Beide hätten die Frist nicht eingehalten, teilte der öffentlich-rechtliche Sender auf Anfrage mit.

Er habe seit Mai versucht, alle Kandidaten für die Ämter Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landrat zu erreichen, um sie auf den Kandidatencheck des WDR hinzuweisen. Sie hätten die Möglichkeit bekommen, bis 23.59 Uhr am 27. Juli 2020 ein eigenes Vorstellungsvideo einzureichen, das vom Sender dann bearbeitet wurde.

Fast 1200 Frauen und Männer hätten mitgemacht. Es habe keine Fristverlängerung gegeben, auch nicht in Ausnahmefällen. „Entscheidend für die Glaubwürdigkeit des Kandidatenchecks ist die Gleichbehandlung aller Kandidierenden“, erklärte der Sender zunächst. Später teilte er mit, dass er allen bisherigen Nicht-Teilnehmern eine zweite Chance einräume. Sie seien in der vergangenen Woche angeschrieben worden und könnten bis zum 30. August doch noch ein Video einreichen. Am 7. September sollen die Beiträge dann veröffentlicht werden.