Wagenbauer gesucht : Der Karnevalszug rollt wieder durch die Miniaturstadt Xanten

Xanten Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr will das Evangelische Jugendheim (Evan) erneut einen Umzug fürs Netz drehen. Dafür werden noch Wagenbauer gesucht.

Die Motivwagen beim Karnevalszug im vergangenen Jahr waren so fantasievoll wie selten zuvor: Ein filigranes Kartenhaus rollte durch Xantens Straßen, ein fahrendes Klassenzimmer war unterwegs, die Helden der Sesamstraße und die Evanauten waren zu bestaunen. Und an der Spitze führte ein grimmig dreinschauendes, aber harmloses Virus die Narren an. Aber 2021 fand corona-bedingt doch gar kein Umzug in Xanten statt, denken Sie nun? Doch! Allerdings Kostenpflichtiger Inhalt durch die vom Evangelischen Jugendheim (Evan) kreierte Minaturstadt Xanten. Und das soll auch zum Blutwurstsonntag 2022 wieder so sein. „Die Aktion war so ein Erfolg, die Wagenbauer hatten so einen Spaß, dass wir den Karnevalszug im Kleinformat auch in diesem Jahr wieder durchführen wollen“, sagt Robin Erps vom Organisations-Team. Zu sehen ist er dann im Internet.