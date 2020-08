Alternative wegen Corona : Vynens Schützen marschieren durchs Dorf

Der „Ersatz-Schützenumzug“ endet in diesem Jahr an der St.-Martins-Kirche. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Vynen Die Schützen in Vynen rufen die Einwohner des Xantener Ortsteils dazu auf, am diesem August-Wochenende „Flagge zu zeigen“ – und damit zu demonstrieren, „dass wir hier in Vynen solidarisch zusammenhalten“, wie die St.-Martin-Schützenbruderschaft schreibt.

Sie selbst wird am Samstag, 29. August, um 10.45 Uhr antreten und um 11 Uhr durchs Dorf ziehen. Dabei werden die Schützen vom Musikverein Vynen begleitet. „Beim Antreten ist Maskenpflicht, daher wurden alle Teilnehmer informiert, dass eine Mund-Nasen-Bedeckung mitzubringen ist“, erklärt die Schützenbruderschaft. „Es müssen die vergrößerten Abstände beim Antreten und Marschieren eingehalten werden.“ Wegen der Baustelle in Marienbaum und der Umleitung über Vynen solle die Hauptstraße weitgehend frei bleiben. Daher sei nur ein kurzer Marsch über die Hauptstraße und Kirchstraße bis zum Hochstand auf dem Kirchenparkplatz möglich. Dort wird der Brudermeister eine Ansprache halten, danach werden die Schützen wieder wegtreten – bis 2021. Wegen der Corona-Pandemie fallen Kirmes und Schützenfest in diesem Jahr aus. „Das ist sehr schade, aber die Gesundheit geht vor!“, erklärt die Schützenbruderschaft St. Martin Vynen.

(RP)