Keine Filiale vor Ort: Vynen wünscht sich mobile Bank

In einigen Duisburger Ortsteilen setzt die Sparkasse einen Bus ein. An so etwas denkt man in Vynen. Foto: Markus Plüm

Xanten Im Xantener Ortsteil Vynen gibt es keine Bankfiliale. Die Lokalpolitik wünscht sich deshalb eine Lösung, wie es sie in anderen Städten gibt: Dort schicken die Kreditinstitute einen Bus vorbei.

Es geht um Geld. Genau genommen um Geld, das man zwar hat, über das man aber nur umständlich verfügen kann. So geht es vielen Menschen in Obermörmter oder Vynen. Wenn sie Bankgeschäfte nicht online erledigen wollen, wenn sie vielleicht Bargeld abheben oder Überweisungen vornehmen möchten, müssen sie zum Beispiel nach Marienbaum oder Xanten fahren. Für manche kein Problem, weil sie ein Auto besitzen, für andere, vor allem für jene, die wenig mobil sind, aber schlecht umsetzbar. Der Bezirksausschuss Vynen hat deshalb dafür gestimmt, dass die Stadt mit der Sparkasse am Niederrhein und der Volksbank Niederrhein über den Einsatz einer mobilen Geschäftsstelle spricht.

In den Ortschaften ist derweil Nachbarschaftshilfe angesagt. Maria Schless aus Vynen kennt die Probleme. Sie hat ein Auto und wird daher, wie sie erzählt, oft aus ihrem Freundeskreis angesprochen, ob man bei ihr bis zur nächsten Bankfiliale in Marienbaum mitfahren oder ob sie Geld mitbringen könne. „Das sind besonders ältere Menschen, die zum Beispiel auch nicht mit dem Rad dorthin fahren können.“

Die nächsten Schritte Der Hauptausschuss berät am 21. März über den Antrag, der Rat entscheidet schließlich am 26. März darüber.

Die CDU in Vynen macht sich nun für ein mobiles Kreditinstitut stark und erntet bei den anderen Politikern Zustimmung. Die Stadt soll mit Sparkasse und Volksbank sprechen. „Auch eine gemeinsame Lösung beider Banken in einer mobilen Einheit sollte angeregt werden.“ Eine Grundversorgung durch die Geldinstitute fordert der Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Vynen-Obermörmter, Karl-Heinz Kösters. „Das Mobil könnte auf seiner Tour auch andere Ortschaften anfahren.“

Die Chancen, dass Gespräche der Stadt mit den Geldinstituten erfolgreich enden, sind durchwachsen. Zurückhaltung ist angesagt. Man wolle argumentativ nicht vorgreifen, heißt es beispielsweise von der Sparkasse. Auf Anfrage verweist die Bank auf ihr Angebot, dass Geld auch per Bote ins Haus gebracht werden kann. Online oder per Telefon kann ein Betrag zwischen 100 und 1000 Euro bestellt werden, zwei Mitarbeiter bringen das Geld vorbei. Der Service kostet pro Auftrag 4,95 Euro. Die Vynerin Maria Schless hält dagegen: „Ich finde es sehr teuer, vor allem für Rentner, die oft jeden Euro umdrehen müssen.“

Die Sparkasse Duisburg hat vor anderthalb Jahren den Service einer mobilen Filiale eingeführt. „Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht“, sagt Pressesprecher Johannes Hümbs. „Viele Menschen in den Ortschaften sind sehr dankbar.“ Das Fahrzeug ist jeweils zweimal die Woche in sechs Ortschaften unterwegs. „Ausgestattet wie eine SB-Stelle, also mit Geldautomat und Selbstbedienungsterminal, fährt der Sparkassenbus die Stadtteile an, die aktuell ohne eine feste Sparkassen-Geschäftsstelle oder SB-Stelle sind“, erläutert Joachim Bonn, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Duisburg. „Zudem sind die Fahrer des Busses gestandene Bankkaufleute und können auch in Serviceangelegenheiten weiterhelfen.“ Dazu gehören Kartensperrungen, Online-Banking-Verträge, Daueraufträge und das Einreichen von Schecks.