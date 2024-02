Spielplatz soll dafür verlegt werden Vynen bekommt neuen Parkplatz

Auf dem Parkplatz am Friedhof wurden zwei Parkplätze für Menschen mit Behinderung geschaffen. Das lobte Norbert Frerix vom Heimatverein. Aber warum werde auf diesem Parkplatz auch eine Trafostation errichtet, wodurch ein Stellplatz wegfalle, fragte er. Damit die neuen Wohnhäuser auf dem Gelände der früheren Grundschule mit Strom versorgt werden könnten, müsse der Trafo errichtet werden, antwortete Görtz. Er müsse an der Hauptstraße errichtet werden. Die Stadt habe ihn aber nicht auf den Gehweg stellen wollen. Wenn der Parkplatz hinter der Sporthalle gebaut sei, werde sich die Parkplatzsituation in Vynen entspannen, versprach der Bürgermeister.