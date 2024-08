Königsschießen der Bruderschaft St. Martin Vynen sucht einen neuen König – oder eine Königin

Das Programm beginnt am Samstag aber schon vor dem Königsschießen: Um 13 Uhr starten die Schießwettbewerbe der Jungschützen. Um 14.30 Uhr ist Antreten auf dem Festplatz, ein kurzer Festumzug folgt. Gegen 15 Uhr fängt das Kinderspielfest mit vielen Stationen und Attraktionen an. Am Nachmittag ist auch das Preisschießen der Schützen geplant. Am Abend wird es dann ernst: Gegen 18 Uhr sind die Königsaspiranten dazu aufgerufen, vorzutreten und auf den Holzvogel zu schießen. Ab 20 Uhr wird dann auf dem Festplatz gefeiert. Alle sind willkommen. Wie auch an den anderen Tagen.