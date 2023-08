Schützenfest in Vynen Spannendes Duell unter Eheleuten

Sascha Wolf ist erst seit einigen Jahren in der Bruderschaft in Vynen. Mit seiner Frau war er aber schon einmal im Throngefolge. Sie hätten sich auch schon überlegt, selbst einmal König und Königin zu werden. Dass sie am Samstag auf den Vogel geschossen haben, lag aber an ihrer Tochter, wie sie berichteten. Laura Wolf hatte am Nachmittag so gut geschossen, dass sie die neue Schülerprinzessin der Schützenbruderschaft wurde. Abends machten es ihre Eltern ihr dann nach.