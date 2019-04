Ehemaliges Schulgelände : Vynen: Investoren-Pläne stoßen auf Protest

Das alte Schulgebäude in Vynen (Archiv). Foto: Christoph Reichwein (crei)

Vynen Entscheidung über ehemaliges Schulgelände soll verschoben werden, fordern CDU und Heimatverein.

(pek) Die CDU Vynen kritisiert die Planung für eine künftige Nutzung der früheren Grundschule und spricht sich für die Prüfung von Alternativen aus. In einem Antrag an den Stadtrat fordert der Vorsitzende des Ortsverbandes, Karl-Heinz Kösters, eine Absichtserklärung mit dem potentiellen Investor zu verschieben.

Über diesen sogenannten „Letter of Intent“ soll der Hauptausschuss am Donnerstag, 16. Mai, entscheiden. Darin bekunden Verhandlungspartnern grundsätzlich das Interesse an einem Vertrag. Aber nur einen Tag vorher, am 15. Mai, soll, ist laut Kösters ein Gespräch mit Investor, Stadt und Heimatverein geplant. „In der Kürze dieser Zeit besteht für die Vertreter des Rates keine ausreichende Möglichkeit, gemeinsam mit dem Heimatverein zu klären, ob die Gespräche aus Vereinssicht zielführend waren“, schreibt der CDU-Mann.

Auf dem Grundstück der seit Jahren leer stehenden Grundschule plant ein Investor einen Gebäudetrakt für Vereine sowie Ein- und Mehrfamilienhäuser. Das würde nach Ansicht vieler Menschen aus Vynen das Angebot an öffentlichen Parkplätzen reduzieren. Darum fordert die CDU Informationen über die Zahl der geplanten Stellplätze und eine Schätzung der Baukosten. Die Interessen des Heimatvereins sollten vor der Verabschiedung der Absichtserklärung berücksichtigt sein, fordert Kösters. Als Alternative zur vorgelegten Planung sei ein Komplettabriss der Gebäude und eine Neubebauung vorstellbar. „Ideal wäre eine Wohnbebauung in Kombination mit einem möglichen Dorfplatz und einem Gebäude für die Dorfgemeinschaft, in dem die Vereine eine Heimat finden und das Dorfcafé stattfinden kann.“