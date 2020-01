Karneval 2020 in Xanten : Vorverkauf für LKV und kfd

Xanten Die katholischen Frauen und der Lüttinger Karnevalsverein starten in den kommenden Tagen den Vorverkauf für ihre Büttensitzungen. Wir haben die Daten und Fakten.

Jecke Frauen Die katholische Frauengemeinschaft Xanten (kfd) feiert an zwei Nachmittagen Karneval: am Freitag 7. Februar, und am Samstag 8. Februar, jeweils von 15 bis 18 Uhr im Haus Michael. Die Theatergruppe der kfd-Frauen in Xanten haben wieder ein buntes Programm mit Sketchen, Parodien und Gesang zusammengestellt. Es wird gelacht, geschunkelt, gesungen und getanzt. Alle jecken Frauen sind dazu eingeladen, werden nur darum gebeten, ein Kaffeegedeck und ein Glas für die Bowle mitzubringen. Karten können am Sonntag, 12. Januar, von 10 bis 12 Uhr im Haus Michael (Raum 13) erworben werden. Mitglieder zahlen zehn Euro, alle anderen 15 Euro.