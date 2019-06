Vortrag über Bildungsprojekt : Xantener finanziert Schule in Kambodscha

Xanten Gemeinsam mit einem Freund und unterstützt durch weitere Spenden ermöglichte Josef Seelen den Bau einer Schule in Südostasien.

Josef Seelen, 78 Jahre alt und von Beruf Maschinenbau-Ingenieur, ist in der Welt viel herum gekommen. Als Geschäftsführer seines mittelständischen Metallbau-Unternehmens bereist der Xantener die Welt, vor allem den Pazifikraum, um auf Messen präsent zu sein, technische Probleme auch in großen Raffinerien zu lösen und seine patentierten Produkte einbauen zu lassen. Manchmal trifft er unterwegs Menschen, die sein Leben positiv verändern. Aus einer solchen Begegnung heraus entstand im Herbst 2018 eine Schule in einem kleinen Dorf im Westen Kambodschas. Demnächst berichtet der 78-jährige Geschäftsmann in einer öffentlichen Veranstaltung über das Projekt.