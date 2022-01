Vorlesewettbewerb an der Xantener Gesamtschule : „Lesen ist Kino im Kopf“

Xanten Acht Schülerinnen und Schüler machten beim diesjährigen Vorlesewettbewerb an der Gesamtschule in Xanten mit. Gewonnen haben alle. Aber für die nächste Runde musste ein Sieger bestimmt werden.

Jury In dem Gremium saßen folgende vier Frauen und Männer: Sandra Bree, Leiterin des Fachbereichs Bildung in der Stadtverwaltung, Agnes Maxsein, Autorin und Deutschlehrerin an der Gesamtschule, Volker Markus, Vorsitzender des Fördervereins der Gesamtschule, und Markus Werning, Redakteur der Rheinischen Post. Sie bewerteten die Leistung der Schülerinnen und Schüler beim Vorlesewettbewerb.

Und Nerven brauchen die Mädchen und Jungen. Denn es geht nicht nur darum, etwas laut und deutlich vorzulesen. Die Sätze müssen auch betont, die Geschichte muss lebendig werden, indem die Schülerinnen und Schüler die Worte mal lauter, mal leiser, mal schneller, mal langsamer vortragen und am besten zwischendurch noch Pausen einlegen – je nachdem, wo es passt. Jedoch gibt ihnen niemand vor, wann sie es am besten machen sollten, das müssen sie selbst herausfinden. Schließlich ist es ihre persönliche Interpretation der Geschichte. Aber genau das erfordert Mut.

Der eine geht unbekümmerter an die Sache heran als der andere. Und so gelingt es dem einen etwas mehr, dem anderen etwas weniger. Aber alle acht Schülerinnen und Schüler machen ihre Sache gut. Darin sind sich die vier Jurymitglieder am Ende einig. Eine Reihenfolge müssen sie trotzdem bestimmen. So sind die Regeln des bundesweiten Vorlesewettbewerbs, der unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten steht. Nur ein Kind darf zur nächsten Runde fahren, um auf Kreisebene gegen Mädchen und Jungen aus anderen Städten anzutreten. Ein zweites Kind darf mitfahren. Es muss also eine Auswahl getroffen werden.