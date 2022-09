Bundeswettbewerb um originellste Klima-Projekte : „Bunt statt grau“ hat Chancen auf Gold

Alpen/Rheinberg/Sonsbeck/Xanten Der Wettbewerb der klimafreundlichsten Vorgärten in Alpen, Sonsbeck, Rheinberg und Xanten ist im Rennen um das bundesweit originellste Klima-Projekt.

Insgesamt haben sich drei Projekte aus Nordrhein-Westfalen qualifiziert. Dazu gehört das Elb-Mobil aus Elben im Kreis Olpe, in dem Kinder ganz nach dem Vorbild der Fernsehsendung „Löwenzahn“ zu Ökologen werden. Und auch die seit 2018 stattfindenden Feierabendmärkte in Warburg sind im Rennen, die einen besonderen Fokus auf Regionalität setzen und inzwischen Vorbild für viele NRW-Kommunen sind. Der Vorgarten-Wettbewerb „Bunt statt grau“ wurde in Alpen, Sonsbeck, Xanten und Rheinberg in den Jahren 2019 und 2020 ausgetragen.