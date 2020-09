Leader-Projekt „Bunt statt Grau“ : Vorgarten-Wettbewerb im Endspurt

Xanten/Rheinberg/Sonsbeck/Alpen Noch bis Sonntag, 13. September, können Bewerbungen für das Leader-Projekt „Bunt statt Grau“ eingereicht werden. Gesucht sind klimafreundlich gestaltete Vorgärten in Xanten, Alpen, Sonsbeck und Rheinberg.

Die Wettbewerbe im Rahmen des Leader-Projektes „Bunt statt Grau“ gehen in den Endspurt. Noch bis Sonntag, 13. September, können sich Besitzer von Privatgärten aus Xanten, Alpen, Sonsbeck und Rheinberg mit ihren klimafreundlich gestalteten Vorgärten um ein Preisgeld von 150 Euro bewerben. Auch für den Malwettbewerb, bei dem Kinder ihren Traumgarten aufs Papier bringen dürfen, endet die Einsendefrist am Wahlsonntag.

Die Kommunen Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten suchen gemeinsam mit der Geschäftsstelle der Lokalen Arbeitsgemeinschaft (LAG) der Leader-Region Niederrhein auch in diesem Jahr die vier klimafreundlichsten Vorgärten. An dem Wettbewerb können Bürger teilnehmen, die einen bunten, klima- und insektenfreundlichen Vorgarten haben. Eine unabhängige Fachjury bewertet die Bewerbungen nach Kriterien wie Versiegelungsgrad, klimagerechte Gestaltung und Umweltnutzen.

Alle Interessierten werden gebeten, ihre Bewerbungen beziehungsweise selbstgemalten Bilder an die Postanschrift LAG Niederrhein e.V., Herrenstraße 2, 47665 Sonsbeck oder per E-Mail an kristin.hendriksen@sonsbeck.de zu senden. Alternativ können Bewerbungen und Bilder auch in den Rathäusern der teilnehmenden Kommunen abgegeben werden. Der Teilnahmebogen sowie die Teilnahmebedingungen sind online unter www.leader-niederrhein.de abrufbar. Für beide Wettbewerbe ist der Einsendeschluss der 13. September.