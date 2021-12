Pfadfindertradition im Advent : Friedenslicht kommt nach Xanten

Xanten Wegen der Corona-Pandemie wird die zentrale Aussendungsfeier für den ganzen Niederrhein verlegt: aus dem St.-Viktor-Dom heraus auf den Platz davor. Es gilt 2G.

Es ist eine einzige Flamme, die Jahr für Jahr in Betlehem entzündet und dann in der ganzen Welt weitergegeben wird. Auch unter den Bedingungen der Corona-Pandemie wird das Friedenslicht traditionell am Dienstag nach dem dritten Advent, also am 14. Dezember, den Niederrhein erreichen. Wurde es in früheren Jahren im Xantener Dom an Jugendverbände weitergegeben, wird die Aussendungsfeier mit Weihbischof Rolf Lohmann dieses Mal auf den Platz zwischen Dom und Placidahaus verlegt.