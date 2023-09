Vom Libanon nach Sonsbeck Für den Traumjob nach Deutschland

Seine Liebe zu Pflanzen hat Hadi Hammoud schon in frühster Kindheit entdeckt. Sein Hort, sein Spielplatz, sein Lernort lag zwischen wertvollen Gehölzen. Er verbrachte in der väterlichen Baumschule einen Großteil seiner Freizeit. „Ich habe dort sogar das Fahren gelernt“, erzählt der 25-Jährige lächelnd. Der Wunsch, ebenfalls mit Pflanzen zu arbeiten, scheint also naheliegend. Und doch nahm Hadi Hammoud für seinen Traumjob einen weiten Weg in Kauf. Der 25-Jährige kommt aus dem Libanon, ist im Süden des Landes in Nabatieh, rund 70 Kilometer von der Hauptstadt Beirut entfernt, geboren. Sein Traum war es aber, für einen Betrieb der Gärtner von Eden zu arbeiten. Für den jungen Mann bedeutete das: Er musste auswandern.