Ausstellung zum Volkstrauertag in Sonsbeck Denkmalverein gibt Kriegstoten ein Gesicht

Sie kamen aus Dortmund, Stuttgart und Hannover, waren in ihren Zwanzigern, oftmals jünger, hatten manchmal nicht einmal die Volljährigkeit erreicht. Jünglinge, die noch ein ganzes Leben vor sich hatten, doch denen es nicht vergönnt war, dieses Leben zu führen. 349 Gräber befinden sich auf dem Ehrenfriedhof in Sonsbeck. Bestattet sind dort Menschen, die im Zweiten Weltkrieg in Hamb, Labbeck und Sonsbeck gefallen waren. Darunter sind allein 128 unbekannte Soldaten, deren Identität nach dem Tod nicht mehr festzustellen war. Einige andere Grabsteine tragen einen, viele Steine tragen zwei Namen. Mehr Informationen gibt es zu den dort beigesetzten Menschen meist nicht. Der Verein für Denkmalpflege Sonsbeck hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, diesen Gefallenen wieder ein Gesicht und eine Geschichte zu geben. Vor rund sechs Monaten begann die umfangreiche und emotionale Recherche. Am Volkstrauertag am Sonntag, 19. November, werden die Ergebnisse in einer Ausstellung vorgestellt.