Mittsommernacht und Altstadtmarkt Volksbank Niederrhein unterstützt Xantens Gewerbetreibende

Die Mittsommernacht wird auch als Fest der Straßen bezeichnet, weil es mehrere dezentrale Veranstaltungen gibt. In mehreren Einkaufsstraßen, in der Marsstraße, der Orkstraße, auf dem Kleinen Markt, in der Kurfürstenstraße und der Klever Straße treten Musiker auf, die Geschäfte bieten dazu Aktionen an. Für die Besucher lohne sich daher ein Bummeln durch die verschiedenen Straßen, sagten Nicola Lümmen und Christian de Fries. „Die Auftritte der Künstler sind draußen und umsonst.“ Wegen der Mittsommernacht haben die Geschäfte in der Innenstadt bis 23 Uhr geöffnet.