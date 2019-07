Kundenumfrage : Volksbank lockert ihre Kleiderordnung

Niederrhein Einer Umfrage zufolge legt die Mehrheit der Kunden keinen Wert mehr auf Anzug und Krawatte.

„Wie hätten Sie Ihren Banker gerne?“ Genau das hat die Volksbank Niederrhein in den vergangenen vier Wochen ihre Kunden gefragt. „Wir hatten natürlich schon auf zahlreiche Reaktionen gehofft, aber die tatsächliche Anzahl der Kundenrückmeldungen hat uns dann doch mehr als überrascht“, sagt Pressesprecherin Stephanie Rieck erfreut über die große Kundenresonanz. Insgesamt rund 2000 Rückmeldungen hat die Volksbank über ihre Homepage, die sozialen Medien oder auch per Abstimmkarte, die in den Filialen und auf der Vertreterversammlung ausgelegt waren, erreicht.