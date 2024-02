Rekordergebnis erzielt Volksbank Niederrhein legt „Kracherjahr“ hin

In einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld hat die Volksbank Niederrhein im Jahr 2023 ein Rekordergebnis erreicht. Wie die Genossenschaftsbank am Freitag mitteilte, steigerte sie das Geschäftsvolumen, die Spareinlagen und das Kreditvolumen auf jeweils neue Höchststände. „Das krisenbehaftete Jahr 2023 war für die Volksbank Niederrhein trotz aller wirtschaftlichen und politischen Turbulenzen ein absolutes Kracherjahr“, sagte Guido Lohmann, der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Niederrhein, bei der Bilanzpressekonferenz am Freitag in Alpen. Er sprach von einer „Wahnsinnsleistung des gesamten Teams“. Das Unternehmen hat rund 260 Mitarbeiter.