Kinderbetreuung in Sonsbeck Kita-Neubau ist bezugsbereit

Es sind nur noch Details, die gemacht werden müssen: Im Sportraum werden gerade die Lampen an der mit Akustikplatten verkleideten Decke angebracht. Die bunten Turnmatten, Stoffwürfel und Gummibälle liegen aber schon an den Seiten zum Toben bereit. Die Tür zum Sanitärbereich der Froschgruppe muss noch ausgerichtet werden, damit sie reibungslos schließt. Der Gruppenraum der kleinen Frösche ist derweil schon liebevoll eingerichtet, mit zahlreichen Spielen in den neuen Regalen bestückt, mit einer kleinen Küchenzeile samt Kühlschrank ausgestattet, auf dem neben lustigen Deko-Fröschen auch ein Foto der Erzieherinnen für Vertrautheit sorgt. Der Bau des Kindergartens St. Maria Magdalena in Sonsbeck ist vollbracht. Endlich. Gerade pünktlich. Denn schon am Montag, 19. August, ziehen die ersten der insgesamt 107 Kita-Kinder dort ein.