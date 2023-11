Landwirtschaftsforum der Volksbank Niederrhein Generalabrechnung eines Landwirts

Schon als er sich vorstellt, macht er deutlich, was er von manchen Debatten hält, die in der Gesellschaft geführt werden. Er erzählt, dass er verheiratet ist. „Mit einer Frau.“ Ein Lachen geht durch den Saal, weil es so klingt, als würde er es betonen. Er fährt fort: Drei Kinder hätten sie, einen Sohn, zwei Töchter. „Da sind wir uns auch ganz sicher.“ Wieder Lachen. „Verstehen Sie mich nicht falsch, es gibt bestimmte Leute, die Probleme haben mit der Findung, was sie sind. Und das ist auch wichtig, dass man darüber spricht.“ Nur werde in Deutschland darüber mit höchster Priorität gesprochen. „Wir haben andere Probleme.“