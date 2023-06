Vogelschießen in Hamb Antonius-Schützen bitten zur Armbrust

Während andere Bruderschaften um Königsaspiranten kämpfen müssen, stehen sie in Hamb Schlange an der Armbrust. Im vergangenen Jahr hatte der amtierende König Dennis Larisch Konkurrenz von acht Mitbewerbern. Ob die Resonanz in diesem Jahr ebenfalls so groß sein wird, stellt sich am Samstag, 10. Juni, heraus. Dann nämlich veranstalten die St.-Antonius-Schützen ihr Vogelschießen am Hubertushaus.