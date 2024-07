Viktorschule Xanten verabschiedet Konrektorin „Danke, dass Du die Schule geleitest hast“

Xanten · Über viele Jahre war Hilde Schmitz das Gesicht der Viktor-Grundschule in Xanten. Am Freitag wurde sie von Schülern, Kollegen und Eltern in den Ruhestand verabschiedet und symbolisch aus der Schule geworfen. Es war der Abschluss einer emotionalen Woche.

05.07.2024 , 15:40 Uhr

Link zur Paywall Viktor-Grundschule Xanten verabschiedet Konrektorin 5 Bilder Foto: RP/Markus Werning

Von Markus Werning Verantwortlicher Redakteur Xanten/Rheinberg.