Besetzungsverfahren läuft Xantener Viktor-Grundschule hat vorerst eine kommissarische Leitung

Xanten · Die Stellen der Schulleitung und der stellvertretenden Leitung an der Viktor-Grundschule in Xanten sind ausgeschrieben. Bis eine von ihnen besetzt ist, übernimmt kommissarisch der Rektor der Johann-Hinrich-Wichern-Grundschule in Sonsbeck die Leitung in Xanten.

16.08.2024 , 13:40 Uhr

Die Viktor Grundschule ist eine Gemeinschaftsgrundschule in Xanten mit einem Teilstandort in Marienbaum. Foto: Armin Fischer (arfi)