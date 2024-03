Viktor-Grundschule Xanten Kita-Kinder schnuppern schon mal Schulluft

Der letzte Termin findet nach Ostern in einer Art schulischen Schnupperstunde statt, in der sich auch die Klassenlehrerinnen vorstellen und kleine Lernangebote gemacht werden. Auch an der Katholischen Grundschule in Marienbaum bieten Bovermann und Steufkens die Eingewöhnungsnachmittage an. Sie begleiten die Kinder auch während des ersten Schuljahres, bei besonderen Ereignissen auch über das erste Schuljahr hinaus.