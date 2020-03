Die Sonsbecker Vera und Marc Baumgart machen bei der Vox-Show „Vier Hochzeiten und eine Traumreise“ mit. Standesamtlich hatten sie sich schon 2017 das Ja-Wort gegeben. Im Sommer 2019 wurde dann die große Hochzeitsfeier nachgeholt, inklusive kirchlicher Trauung in der St.-Antonius-Kirche in Hamb. Der Fernsehsender Vox war dabei, am Dienstag (17. März 2020) wurde die Aufzeichnung ausgetrahlt – im Rahmen der Sendung „Vier Hochzeiten und eine Traumreise“.