Xanten: Viel los beim Feuerwehrjubiläum

Xanten Die Xantener Wehr feierte ihr 275-jähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür. Unter anderem landete der Hubschrauber der Johanniter-Luftrettung.

So mancher Xantener dürfte gestern einen besorgten Blick in den Himmel geschickt haben, als der Hubschrauber der Johanniter-Luftrettung am Niederbruch zur Landung ansetzte. Die Sorgen waren allerdings unbegründet, denn Pilot Achim Zyschler und sein Team waren eine von vielen Attraktionen beim Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Xanten anlässlich ihres 275-jährigen Bestehens. Geduldig beantwortete Notfallsanitäter Alexander Heimes die Fragen des staunenden Publikums: "Unser Standort liegt bei Marl. Für die 70 Kilometer nach Xanten haben wir zehn Minuten benötigt." Eingeleitet wurde das Jubiläum am Vorabend durch "Feuerwehr-Kabarettist" Günter Nuth in der gut besuchten Mensa des Stiftsgymnasiums. Vor dem Eröffnungsgottesdienst am Sonntag in der Fahrzeughalle lobten Landrat Ansgar Müller, Kreisbrandmeister Udo Zurmühlen sowie Xantens stellvertretender Bürgermeister Volker Markus das ehrenamtliche Engagement der Einsatzkräfte. Im Auftrag des Innenministeriums überreichte Müller dem Xantener Löschzugführer Werner Schneider eine Jubiläumsurkunde. Für die musikalische Begleitung sorgte der Bundesspielmannszug St. Victor Xanten.