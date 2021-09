Die Schützen stellten sich auf dem Marktplatz auf, als die Dämmerung begann. Um 21 Uhr begann der Große Zapfenstreich, also direkt nach dem Motto-Abend „Flower Power meets Music“ in der Innenstadt: An verschiedenen Orten in der Fußgängerzone traten Musiker auf, und die Geschäfte blieben bis 21 Uhr geöffnet.