Via Romana : Mit dem Rad auf römischen Spuren

Via Romana

„Menschen für ein Thema zu begeistern, das kann die Via Romana“, sagte Martin Müller, Leiter des LVR-Archäologischen Parks Xanten (APX). Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Die Via Romana existiert seit 30 Jahren. Das wurde in Xanten gebührend gefeiert – und die Gäste erfuhren, dass die Verbindung zwischen Xanten und Nimwegen sogar schon gut 2000 Jahre alt ist.

Im LVR-Archäologischen Park Xanten (APX) ist ein besonderer Geburtstag gefeiert worden: Vor 30 Jahren wurde das grenzüberschreitende Euregio-Projekt Via Romana eingeweiht, ein Radweg entlang des kulturhistorischen Erbes zwischen Xanten und Nijmegen in den Niederlanden. Daran erinnerten zahlreiche Gäste am Dienstag, unter ihnen Bürgermeister der beteiligten Kommunen.